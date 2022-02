Rafał Musioł: Fornalik, Urban i Papszun - trzech trenerów na właściwych miejscach

Dwa remisy i dwie porażki w ostatnich czterech meczach, do tego przegrana na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze w walce o ćwierćfinał Pucharu Polski. Z takim obciążeniem wychodzili na mecz z Wisłą Płock piłkarze Piasta Gliwice. Chociaż na Okrzei presji wyniku - a już na pewno z trybun - nie ma żadnej, to jednak nie da się ukryć, że w powietrzu zawisła kolejna próba nerwów. Zwłaszcza, że kibice na forach dyskutowali czy czas Waldemara Fornalika już minął, a grupa dziennikarzy podchwytywała ten klimat dość bezrefleksyjnie. Mecz w Płocku - przynajmniej na chwilę - ten ogień przygasił, a Fornalik i jego stoicki spokój znów zwycięsko wyszli z opresji.

W Zabrzu podobnie ostry zakręt miał miejsce na początku sezonu. Jan Urban zaczął od falstartu i ruszał ostro pod górę. To ostatnie trwa do dziś, ale szkoleniowiec podejmując ryzykowne decyzje szybko opanował sytuację. Rozpędzona drużyna, podobnie jak miało to miejsce za czasów Marcina Brosza, rozbudziła apetyty, którym trudno będzie sprostać, ale fani Górnika znów mają frajdę z oglądania swojego zespołu.