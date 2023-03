Rafał Musioł: Górnik Zabrze sam sobie zgotował taki los [KOMENTARZ]

Mnie się wydaje, że wiem czego nam brakuje - stwierdził trener Górnika, Bartosch Gaul, po porażce w Białymstoku. Nie wiem,jak długą listę tych braków ma szkoleniowiec w swoim notesie, ale jeszcze bardziej znacząca była kolejna część tego zdania czyli „ale nie mamy na to wpływu”.

Zabrzański klub ma bowiem właśnie taki problem: sprawia wrażenie dryfującej łodzi, miotanej przez wysokie fale. Co gorsza, na pokładzie decyzje podejmuje załoga, która kapitana i sternika wyrzuciła za burtę tuż po wypłynięciu z portu. Proszę wybaczyć tę mało oryginalną analogię, ale w tym przypadku nasuwa się ona po prostu sama.

Nie mam bowiem wątpliwości, że klucz do obecnej dramatycznej sytuacji czternastokrotnych mistrzów Polski leży w zwolnieniu Jana Urbana. Szkoleniowiec, który po trudnym początku ustabilizował grę Górnika, został upokorzony i wyrzucony z pracy bez jasnego powodu. W tym miejscu warto przypomnieć, że Urban w czasie swojej kadencji nie gryzł się w język i punktował słabości organizacyjne klubu, między innymi brak transferów i nieobsadzenie stanowisko dyrektora sportowego, co z pewnością miało wpływ na późniejszy ciąg wydarzeń. Ich kulisy do dziś pozostają okryte tajemnicą i dezinformacją, nieoczywista pozostaje także odpowiedź na pytanie o rolę, jaką za kulisami odgrywał i odgrywa Łukasz Podolski.