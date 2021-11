Rafał Musioł: Górnikowi Zabrze grozi kolejny reset KOMENTARZ

Zwycięski niedzielny mecz z Legią był dla Górnika Zabrze niewątpliwie jednym z najważniejszych punktów sezonu. Walka toczyła się o ligowe punkty i serca kibiców oraz o poprawę atmosfery w i wokół siedziby klubu na Roosevelta. W globalnej euforii musi jednak pojawić się łyżka dziegciu - problem bowiem w tym, że starcie z mistrzami Polski wcale nie miało znaczenia dla rozwiązania najważniejszych kwestii.

Ostatnie decyzje właściciela Górnika, uosabianego przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik, zdemontowały konstrukcję, na której powinna powstawać wizja co najmniej najbliższej przyszłości. Nawet zdając sobie sprawę, że kolejni prezesi byli w dużej mierze figurantami, to brak osoby realnie zarządzającej czternastokrotnymi (tak, wiem, że trofea są już mocno pokryte patyną) mistrzami Polski stanowi problem, bo pełniący obowiązki wyrzuconego przez Torcidę Dariusza Czernika Tomasz Młynarczyk nie pali się do podejmowania jakichkolwiek istotnych decyzji. W dodatku jednocześnie zdematerializowano sztab transferowy w postaciach Łukasza Piworowicza (odejście w maju) i Artura Płatka (zwolnienie na transparentowy wniosek Torcidy w listopadzie).