Rafał Musioł: Gry i gierki w Górniku Zabrze [KOMENTARZ]

W poprzednim sezonie gola numer dziewięć Górnik Zabrze stracił w dziewiątej kolejce. Teraz taki worek wyciągnął z własnej bramki już po sześciu występach. To nie przypadek - spadek jakości zespołu z Roosevelta widać gołym okiem. Wbrew nadziejom nie udało się zastąpić Igora Angulo, Pawła Bochniewicza czy Martina Chudego (a przecież pierwszego i trzeciego można było zatrzymać), także w „drugim szeregu” właściwie każdy z nowych zawodników okazuje się słabszy od poprzednika. Mówił o tym wprost Jan Urban, gdy na spotkaniu z dziennikarzami wypalił: - Nie zrobiliśmy nie wiadomo jakich transferów czy to gotówkowych czy bezgotówkowych, nie wyciągnęliśmy gwiazd z innych zespołów. Musimy jednak kogoś mieć, więc co mieliśmy robić?

Na szczęście dla szkoleniowca i kibiców w ostatniej chwili wstrzymano odejście Jesusa Jimeneza, bo Hiszpan jest obecnie jedyną prawdziwą zabrzańską gwiazdką w Ekstraklasie. Tyle, że nawet ta blokada też nastąpiła w dziwnych okolicznościach i całą historię można potraktować w kategoriach kolejnej politycznej gierki z czternastokrotnymi mistrzami Polski w roli głównej. Czy prezes Dariusz Czernik, któremu przyszło rządzić w najtrudniejszych okolicznościach w historii (pandemia) odegrał w niej rolę typowego kozła ofiarnego? Znając zabrzańskie realia odpowiedź na to pytanie padnie raczej później niż wcześniej.