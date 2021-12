Rafał Musioł: Hanba na Legii i pasywność PZPN

M am świadomość, że ostatnio poświęcamy w tej rubryce za dużo uwagi Legii, ale mistrzowie Polski nieustannie dostarczają tematów, których nie można i nie wolno przemilczać.

Do skandalicznych zachowań ich kibiców już przywykliśmy, ale to, co wydarzyło się podczas czwartkowego meczu ze Spartakiem Moskwa przebiło kolejny sufit. Skala kartoniady składającej się na obrzydliwy i wulgarny napis, jednoznacznie wskazuje, że klub nie został nią zaskoczony. Ba, wcześniej sam wydał komunikat uprzedzający fanów, żeby - właśnie ze względu na planowaną oprawę - na stadion wyruszali wcześniej, bo w okolicy Łazienkowskiej są korki. Jeśli to nie jest dowód koronny na współpracę, to doprawdy trudno sobie wyobrazić jakikolwiek inny o podobnej sile wyrazu.

Mistrzowie Polski przynieśli więc tejże Polsce po raz kolejny gigantyczny wstyd. UEFA, która w sobotę nałożyła na Legię karę (na razie za mecz z Napoli) 40.000 euro i zamknięcie trybuny w zawieszeniu, z pewnością zajmie się tym kolejnym ekscesem i nie będzie miała litości. Cała sprawa powinna jednak dać do myślenia nie tylko w wymiarze europejskim, ale także krajowym, czyli władzom Polskiego Związku Piłki Nożnej, które problem kibolstwa traktują wyjątkowo łagodnie. Groszowe jak na futbolowe realia kary, jakie nakłada Komisja Dyscyplinarna za ekscesy w I lidze, mówią same za siebie. Nawet Ruch Chorzów ma świadomość, że 3.000 grzywny za przypominającą mroczne lata 90. zadymę podczas spotkania z Motorem Lublin, to właściwie odpowiednik uniewinnienia.