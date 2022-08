Rafał Musioł: Jak kibice Legii do kibla wpadli [KOMENTARZ]

Kibice Legii Warszawa wymyślili sobie wyzwanie (albo jak mawia młodzież challenge). Polega on mianowicie na obrażaniu i prowokowaniu Łukasza Podolskiego. Cała ta zabawa przypomina jednak masochizm, bo skutkuje potężną nokautującą kontrą ze strony LP 10 w mediach społecznościowych.

Tak było również w miniony weekend. Chociaż Podolski w ogóle nie pojawił się na boisku, to stał się centralną postacią tak zwanej oprawy przygotowanej przez „Żyletę”. Jej sens był - delikatnie to określając - mocno ulotny, za to nawiązywał do skażenia i tragedii na Odrze. Podolski szybko sprawę załatwił, zwracając uwagę, że rzeka ta akurat przez Zabrze nie płynie, nawiązał do awarii Czajki i... podziękował za wykorzystanie farb do promocji jego marki. Efekt był łatwy do przewidzenia, a fanom Legii - jak kojotowi z kreskówki ze strusiem - znów pozostało obmyślanie następnej „pułapki”, do której pewnie znów sami wpadną. Tak jak miało to miejsce po zwycięstwie na Roosevelta, gdy były mistrz świata strzelił jedną z goli i oświadczył, że w ten sposób wraz z kolegami ugościli Legię i jej „upojonych czajkowym fetorem kibiców” tak, jak na to zasługiwali.