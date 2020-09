Rafał Musioł: Jakie czasy, taki Górski. Brzęczek znów strzela sobie w kolano

Wiecie Państwo o kim mowa? Otóż bohaterem takiej notki promującej książkę „W grze”, jest nie kto inny jak Jerzy Brzęczek.Selekcjoner, który najwyraźniej wszedł na szczyty europejskiego futbolu odnosząc „nieoczekiwany sukces” w postaci wprowadzenia Biało-Czerwonych do niebotycznie rozdmuchanego Euro 2020, w którym zagrają właściwie wszyscy chętni. W starciu z osiągnięciami Kazimierza Górskiego wyczyn to mizerny, nawet jak na „nowe czasy”, i wciąż nie pozwalający zapomnieć o kiepskich osiągnięciach trenerskich na poziomie ligowym, z ucieczką z GKS-u Katowice na czele.

Można oczywiście zakładać, że sam selekcjoner nie miał wielkiego wpływu na cytowany na wstępie wpis, chociaż jego nazwisko widnieje na okładce, przed Małgorzatą Domagalik, sugerując, że jest to właściwie autobiografia. Tym niemniej powinien zdawać sobie sprawę, że moment wydania książki jest niefortunny i aż się prosi o złośliwe skojarzenia. A to ze zwykłą megalomanią, a to z przypuszczeniem, że sam ma świadomość iż po turnieju Euro nie byłoby już czego wydawać. Tak czy owak jest to otwarcie kolejnego frontu, na którym walka jest równie absurdalna, jak kruszenie kopii po powołaniu na trenera reprezentacyjnych bramkarzy jednego z bohaterów afery korupcyjnej. I niewiele tu pomoże koronawirusowa cenzura pozwalająca segregować pytania na konferencjach online, która zablokowała możliwość poruszenia oczywistej w tej sytuacji kwestii, czyli „czy czuje się pan nowym Kazimierzem Górskim nowych czasów?”. To pytanie wcześniej lub później padnie i zostanie zapewne odczytane jako „atak bez precedensu”.