Rafał Musioł (KOMENTARZ): Dziesięć bombowców polskiej megalomanii

Chciałbym, żebyśmy w Polsce mieli 10-15 takich trenerów - mówił prezes PZPN Zbigniew Boniek pytany o dalsze losy Paulo Sousy. Ten mnożnik zyskał dodatkową jakość po tym, jak portal Sportowe Fakty podliczył „rachunek grozy” obecnego sztabu reprezentacji. Według tych szacunków Portugalczyk zgarnia co miesiąc 315.000 złotych, a jego współpracownicy - łącznie - drugie tyle. Droga do euroklęski kosztowała więc cztery miliony złotych. Z jednej strony bardzo dużo, ale z drugiej dziesięciu takich Sousów wychodziłoby jak w promocji - wystarczyłaby comiesięczna zrzutka po kilka groszy od każdego z rodaków, bez względu na płeć, wykształcenie i wiek. Za to nie dostalibyśmy może sportowej jakości, ale - przy odpowiednim rozmieszczeniu „Sousów” - nad niemal całym krajem unosiłaby się znakomita atmosfera.

Może byłoby w niej mniej zadęcia i przesadnej politycznej poprawności, zwłaszcza takiej, w której nie dostrzega się belki we własnym oku? To zjawisko jaskrawo świeci także w kontekście Euro 2020. Przewrażliwione nadwiślańskie media sporo wysiłku poświęciły na przykład „promocji” piosenki o dziesięciu niemieckich bombowcach, doprowadzając ją na szczyty internetowych wyszukiwarek.