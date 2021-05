Rafał Musioł (KOMENTARZ): Jak Raków uratował Ekstraklasę

Raków uratował rozgrywki Ekstraklasy. Dzięki wyrwaniu przez zespół Marka Papszuna Pucharu Polski z rąk broniącej go Cracovii i próbującej go zagarnąć Arki, temperatura finiszu sezonu utrzyma się na przyzwoitym poziomie. Czwarte miejsce pozostało bowiem całkiem łakomym kąskiem, na który chrapkę ma aż pięć zespołów.

Co prawda określenie „pocałunek śmierci” na dobre już przylgnęło do startu w europejskich pucharach w wykonaniu polskich zespołów, ale po pierwsze to lingwistyczne tłumaczenie ogólnej słabości piłkarzy i szkoleniowców, a po drugie jest to całus niezwykle lukratywny. Dość przypomnieć, że UEFA za sam udział w preeliminacjach Ligi Europy w poprzednim sezonie przysyłała czek na 220 tysięcy euro. W polskiej realiach to kwota absolutnie nie do pogardzenia i pokrywającą z dużą nawiązką wydatki na dość peryferyjne wyprawy. Doliczając do tego wpływy reklamowe i telewizyjne rzekoma „śmierć” w kolejnym sezonie jest z pewnością mocno osłodzona.