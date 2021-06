Rafał Musioł (KOMENTARZ): Jesteśmy w czarnej... dziurze

Multum państw i stadionów, dwadzieścia cztery reprezentacje, szesnaście miejsc w drugiej fazie rozgrywek. A my jak zwykle (no, prawie, bo w 2016 przydarzył się wypadek przy pracy, nieskonsumowany zresztą do końca) opuszczamy imprezę zanim tak naprawdę się zacznie.

Przed rozpoczęciem mistrzostw, gdy Paulo Sousa mówił o fantastycznej atmosferze w kadrze, a jego wybrańcy kursowali między kinem, koncertem, grillem i kolacjami z wybrankami serc, angielscy spece trafnie charakteryzowali taktykę Biało-Czerwonych w stylu „laga do Lewandowskiego”. Jak się okazało w Sankt Petersburgu i Sewilli nawet z tą lagą były problemy i kapitan zespołu dźwigał na swoich barkach jeszcze większy ciężar niż można się było spodziewać. Gdyby nie on nadzieja na cud nawet by się nie zatliła.

Polowanie na czarownice już się zaczyna. Najczęściej wymienia się argument zbyt późnej zmiany selekcjonera. To jednak tylko część prawdy, bo źródłem tego problemu było wciągnięcie na szczyt Jerzego Brzęczka, który do tej roli nie miał żadnych predyspozycji.