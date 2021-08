Rafał Musioł (KOMENTARZ): Kibice w Katowicach za wagę złota

Nie interesuje mnie to, że 55.000 ludzi nie przyszło. My będziemy grali nawet dla 10 osób i te 10 będzie dla nas najważniejsze - tak odpowiedział trener GKSKatowice Rafał Górak na moje pytanie, co czuł patrząc na pustawe trybuny na Bukowej.

2.068 kibiców, których przyniosła fala entuzjazmu po awansie, przy pięknej pogodzie, w sobotnie wczesne popołudnie, to bilans pokazujący brak zainteresowania katowiczan „klubem miasta”. I jednocześnie stanowiący znaczący gest mieszkańców wobec polityki finansowej władz, które do 16 milionów złotych z początku roku, kilkanaście dni temu wsypały na Bukową kolejne 9 milionów. Jasne, że mówimy o klubie wielosekcyjnym, ale patrząc na średnią frekwencję także na siatkówce i hokeju, wychodzi na to, że za przyciągnięcie jednego kibica - w końcu „gramy dla Was”, prawda? - w Katowicach płaci się tyle, ile zamierzał wyłożyć za swoje uwolnienie wódz Inków Atahualpa, wypełniający całe komnaty złotem i srebrem. Hiszpanie i tak go zresztą stracili, ale dla tego skojarzenia nie ma to (chyba) większego znaczenia.