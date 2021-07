Rafał Musioł (KOMENTARZ): Łukasz Podolski pod wysokim napięciem

Łukasz Podolski z niejednego piłkarskiego pieca chleb jadł i grał w meczach o stawkę, która wszystkim jego ekstraklasowym kolegom po fachu może się jedynie przyśnić. Co za tym idzie widział też szaleństwa kibiców od pragnących mistrzostwa świata Niemców po fanatycznie kochających (i nienawidzących) zawodników Turków.

Podczas posparingowej rozmowy z dziennikarzami 36-letni gliwiczanin sprawiał jednak wrażenie wyjątkowo rozdrażnionego. Niemal wszystkie pytania traktował bez mała w kategoriach ataku i nie omieszkał kilkakrotnie podkreślić, że media wciąż szukają dziury w całym.

Skąd u Podolskiego takie emocje wysokiego napięcia? Odpowiedź zna tylko on sam, ale niewykluczone, że pomimo tak wielkich i bogatych doświadczeń to, co dzieje się w Zabrzu, nieco go oszołomiło. Feta na lotnisku, kilkanaście tysięcy kibiców podczas oficjalnego powitania, rekordy sprzedaży koszulek i innych gadżetów, a wreszcie obłęd komercyjnych dziennikarzy, wysłanych okazyjnie „na odcinek sportu”, bredzących o piętnastym tytule mistrzowskim dla Górnika, byłyby w stanie zapewne skruszyć nawet najtwardszy pancerz dystansu.