Rafał Musioł (KOMENTARZ): UEFA pogrąża się w szaleństwie

Być może to jakiś niezidentyfikowany jeszcze wirus, ale UEFA najwyraźniej już go złapała i na dobre straciła zdrowy rozsądek. Najpierw wymyśliła idiotyczną reformę Ligi Mistrzów, której zasad nie rozumieją piłkarze i kibice, a teraz w równie absurdalny sposób zmieniła miejsce tegorocznego finału tych rozgrywek. Stambuł od pewnego czasu był już właściwie skreślony, jednak panująca wokół tematu oficjalna cisza zdawała się wytłumaczalna oczekiwaniem na boiskowe rozstrzygnięcia. I faktycznie, gdy stało się już jasne, że o najcenniejsze europejskie klubowe trofeum zagrają dwie angielskie pojawiły się kolejne informacje. Okazało się, że finał zorganizuje... Porto. UEFA ponoć miała dość negocjacji z angielskim rządem w kwestii zwolnienia z obowiązku kwarantanny swoich gości i przedstawicieli mediów.

Na miesiąc przed inauguracją turniej wciąż przypomina rozsypane puzzle, co do których nie ma pewności czy w pudełku znajdują się wszystkie elementy. Jeszcze kilkanaście dni temu reprezentacja Polski nie wiedziała gdzie będzie rozgrywała mecze, a wybrany na bazę wypadową Portmarnock Hotel & Golf Links w pobliżu Dublina stracił wszystkie zalety. Ostatecznie cała operacja logistyczna przestała się mieścić na sztabowych mapach, więc kadra znalazła bazę wypadową w... Sopocie. Ale co mają powiedzieć fani reprezentacji, mający do wyboru albo transmisje telewizyjne, albo zrujnowanie domowego budżetu i spędzanie większej części czasu w samolotach, a nie na stadionach czy w fanzonach?