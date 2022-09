Rafał Musioł: Krótkie refleksje po derbach Górnika Zabrze z Piastem Gliwice

Takie derby chciałoby się oglądać co tydzień. Sześć goli, niebywała dramaturgia, kontrowersje, a także „elektryczna” atmosfera i blisko dwudziestotysięczna widownia sprawiły, że w Zabrzu podczas starcia Górnika z Piastem panowała prawdziwa gorączka sobotniej nocy. Emocje zresztą nie opadną długo, bo wieści o stanie zdrowia Rafała Janickiego oraz filmiki dokumentujące jak Łukasz Podolski ku uciesze Torcidy naśladował kurczaka (to w Zabrzu synonim kibica gliwickiego klubu) będą dla mediów pożywką przez co najmniej kilka kolejnych dni.

Górnikowi należą się jednak słowa uznania nie tylko za podniesienie się z kolan przy stanie 0:2 i uratowanie remisu w ostatniej akcji. Równie ważne były koszulki w jakich zagrał zespół Bartoscha Gaula. To kolejna specjalna edycja, budząca zazdrość rywali i pożądanie wśród kibiców. Pod względem kreatywności w tej dziedzinie Górnik też jest już wielokrotnym mistrzem Polski.