Rafał Musioł: List otwarty do Grzegorza Bednarskiego, prezesa Piasta Gliwice. "Dziękuję panu gorąco"

Pan Grzegorz Bednarski, prezes Piasta Gliwice

Szanowny Panie Prezesie

Przyznaję, że otrzymawszy odmowę akredytacji na mecz z Wartą Poznań początkowo dominowało we mnie zdumienie. Nie bardzo potrafiłem bowiem pojąć dlaczego za jednym posunięciem nie upiekł Pan (a de facto prowadzony przez Pana klub) dwóch pieczeni na jednym ogniu. Po pierwsze zostałoby wszak zajęte jedno z niezliczonych pustych krzesełek, a po drugie mógł Pan moją obecność wykorzystać do inteligentnego odegrania się na Dzienniku Zachodnim za teksty, o których pan wie, a inni pamiętają. Wystarczyło na przykład posłużyć się mediami społecznościowymi, moim zdjęciem na Waszym stadionie, zorganizować ceremonię wręczenia kubka z piastowskim logo i opatrzeć to przewrotnym podpisem. Zresztą nie ma sensu inspirować Pana współpracowników, bo przecież to im za to płacą, a nie mnie. Wybraliście inną ścieżkę, wasze prawo. W efekcie tak wyszło jak wyszło, z finezją godną tej, jaką piłkarze Piasta prezentują na murawie.