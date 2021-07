Rafał Musioł: Łukasz Podolski pod wysokim napięciem

Skąd u Podolskiego takie emocje wysokiego napięcia? Odpowiedź zna tylko on sam, ale niewykluczone, że pomimo tak wielkich i bogatych doświadczeń to, co dzieje się w Zabrzu, nieco go oszołomiło. Feta na lotnisku, kilkanaście tysięcy kibiców podczas oficjalnego powitania, rekordy sprzedaży koszulek i innych gadżetów, a wreszcie obłęd komercyjnych dziennikarzy, wysłanych okazyjnie „na odcinek sportu”, bredzących o piętnastym tytule mistrzowskim dla Górnika, byłyby w stanie zapewne skruszyć nawet najtwardszy pancerz dystansu.

Kto jednak wie, czy iskrą zapalną nie okazał się sparing z Banikiem. Być może wtedy były mistrz świata zdał sobie sprawę, jak wielkie czeka go także wyzwanie sportowe. I to nie tylko dlatego, że on sam musi pokonać długą i wyboistą drogę, by dogonić choćby przyzwoitą formę (co sam obiektywnie przyznaje), ale ze względu na obecną siłę zespołu, w jaki wszedł. Taką obawę potwierdził przecież publicznie - w swojej zaskakująco szczerej diagnozie - trener Jan Urban, mówiący o problemach z którymi przyszło mu się zderzyć. Szkoleniowiec wspomniał i nieprzygotowanych do gry zawodników, i brak liderów w szatni, i naglącą potrzebę pozyskania jakiegokolwiek napastnika potrafiącego grać głową... Zasłona dymna czy znak, że wyobraźnia, która nie przewidywała nieudanej misji w Zabrzu, staje się coraz bogatsza?