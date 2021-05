Rafał Musioł: Mueller pobity, Ezi wyrównany. A kiedy Reyman?

Rekord Gerda Muellera przetrwał od 1973 roku. Robert Lewandowski poprawił go, jednocześnie wyrównując przedbundesligowe osiągnięcie Ernesta Wilimowskiego. Katowiczanin zdobył mianowicie 41 goli w sezonie 1940/41, gdy, jak zauważył niezmordowany kronikarz Wojciech Frączek, polsko-niemiecki Ślązak również występował na szczeblu centralnym, chociaż były to rozgrywki landowe. Wyczyn wielki, ale wstydliwie pomijany przez kontekst historyczny. Gdy Ezi dziurawił siatkę rywali trwała II wojna światowa, a w dodatku urodzony w Katowicach snajper występował także w reprezentacji III Rzeszy. A to już nie dziadek z Wermachtu, co nie tylko na skomplikowanym Śląsku zdarzało się często, ale rzeczywista przewina kategorii superciężkiej.

Jednak do rzeczy. O liczbie wystrzelanej przez Muellera - dzięki Lewandowskiemu - wiedzą w Polsce wszyscy, ale dziwna cisza panuje nad rekordem ekstraklasowym. Tymczasem jego „broda” jest znacznie dłuższa. 37 goli zaliczył Henryk Reyman z Wisły Kraków w roku 1927, czyli w pierwszych rozgrywkach w historii! Od tamtego czasu nikt się do podobnego dorobku nawet nie zbliżył, bez względu na to, ile zespołów grało akurat w elicie i ile kolejek zawierał w sobie terminarz (Reyman miał do dyspozycji 26. meczów). Wygląda na to, ze to jest dopiero rekord nie do pobicia..