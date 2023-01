Rafał Musioł: Na Ruchu Chorzów zgasły świeczki, za to płonie wstyd. Zdjęcia z manifestacji kibiców

W szystko zaczęło się od wpisu w budżecie Chorzowa na 2023 rok. Przy kwocie 200.000 zł zapisano „skrócenie wież i montaż na nich nowego oświetlenia”, a dodatkowe 370.000 zł zostało przeznaczone na nowe sanitariaty. Co prawda emocje wśród kibiców Niebieskich wzbudził fakt, że koszty związane z wymarzonym przez nich nowym obiektem wyceniono zaledwie na 3,6 mln, które w dodatku potraktowano ewidentnie jako alibi na wypadek podjęcia jakichkolwiek konkretniejszych działań, ale ostatecznie do takiego impasu w Chorzowie wszyscy się już jakoś przyzwyczaili...

Nagle jednak okazało się, że z Cichą jest jeszcze gorzej niż powszechnie oceniano. Oprócz światełka nadziei w tunelu budowy nowego stadionu, zgasły też „świeczki”, czyli charakterystyczne niebieskie jupitery. I to zgasły definitywnie, pozostawiając klub, który zdobył czternaście tytułów mistrzowskich - a potem przeszedł przez ekonomiczne piekło zafundowane mu przez Dariusza Smagorowicza i jego następców - w ponurych ciemnościach. W praktyce oznacza to eksmisję walczącego o sensacyjny powrót do Ekstraklasy Ruchu na obcy stadion w Gliwicach.