Rafał Musioł: Nikt tak nie bawi jak Dariusz Mioduski [KOMENTARZ]

Czasy mamy dość ponure. Nawet ministerstwo sportu tuż po reaktywacji zapomniało już o udanych rządach Witolda Bańki i zostało wplątane w spektakl, który musi budzić zażenowanie. Jest jednak na szczęście coś, co niezmiennie bawi, czyli występy standupera (dawniej po prostu osoby rozśmieszającej publiczność monologami), a w wolnych chwilach prezesa Legii Warszawa, Dariusza Mioduskiego.

Być może to zasługa sprowadzonych i sowicie przez niego opłacanych piłkarzy, których popisy zawieszają kabaretową poprzeczkę coraz wyżej, a może po prostu czystego talentu, ale nie da się ukryć, że ostatnie tygodnie przyniosły prawdziwą erupcję humoru bossa z Łazienkowskiej. W czasie swoich występów właściwie od niechcenia z lewej kieszeni wyciągał anegdoty o trenerze Czesławie Michniewiczu, który kiedyś dzwonił 711 razy do Fryzjera, a dziś ponoć donosi dziennikarzom; z prawej o dyrektorze sportowym Radosławie Michalskim, nienadającym się do tej roli, ale fajnym do opieprzania; z rękawa dorzucał przekonanie, że wystarczy wyrazić życzenie, a Marek Papszun ruszy w odwrotną pielgrzymkę z Częstochowy do stolicy; a z kapelusza wyznanie, że poprzednich trenerów wybierał bez analizy.