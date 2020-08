Rafał Musioł o Legii: Mały mistrz małego podwórka

Od Kazachstanu po Cypr, przez Mołdawię, Słowację i Luksemburg oraz Szkocję, gdzie do dziś pękają ze śmiechu. Szlak hańby, jaki wyznacza polskiej ekstraklasie jej flagowy okręt, znów się wydłużył. Kompromitacje Legii Warszawa są już tradycją, ale mam wrażenie, że w tym roku obnażenie króla nadwiślańskiej ligi było wyjątkowo radykalne. Na jaw wyszły wszystkie aspekty, które sprawiają, że 250 milionów złotych, jakie co sezon za pokazywanie rozgrywek płacą Canal+ i TVP, powinny być dowodem w sądzie na skrajną niegospodarność.

Legijny kabaret zaczął się na dobre w pierwszej rundzie, gdy Aleksandar Vuković upajał się statystyczną przewagą nad amatorami z Linfield w meczu, którego nie dało się oglądać. W kolejnej rundzie ten skecz został jednak przebity przez zawodnika przyznającego, że... nie wiedział czego się spodziewać po Omonii, bo nie śledzi ligi cypryjskiej. Reporter nie skorzystał niestety z okazji i nie zapytał jak wyglądała w takim razie odprawa i co przez ostatnie dni robili trenerzy z analitykami. Częściowo dało się to jednak odczytać ze składu, w którym znalazł się Igor Lewczuk, wyglądający jakby wyszedł prosto ze szpitala, zabrakło natomiast odwagi ofensywnej. Mizeria „koncepcji” Vukovicia, z kluczem w postaci wprowadzenia w 60 minucie Jose Kante, bo skoro raz się udało, to może uda się znów, zderzyła się z szeroką wizją Henninga Berga. Norweg potrafił rozpisać scenariusz, znaleźć do niego wykonawców. No cóż, on po prostu wie na czym ta robota polega.