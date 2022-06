Rafał Musioł o wydarzeniach w Zabrzu: Czy leci z nami Górnik? [KOMENTARZ]

W sprawie zwolnienia Jana Urbana dało się popełnić sześć błędów, w Górniku zrobiono ich siedem. Liczba jest oczywiście wymyślona, ale chodzi o to, że zepsuto więcej niż to wydawało się możliwe - z dziesiątek rozmów prowadzonych w ostatnich dniach, ta właśnie opinia utkwiła mi w pamięci najmocniej. Może zresztą dlatego, że stanowiła materializację mojego własnego przekonania.

W Zabrzu doszło bowiem do kolejnej w ostatnich latach, ale zdecydowanie największej katastrofy wizerunkowej . I to nie tylko samego Górnika, ale w ogóle całego systemu zarządzania nim. Niewątpliwie spotęgował ją fakt, że w centrum wydarzeń znalazła się postać-ikona, w dodatku z czasów, które większość z sympatyków zespołu z ulicy Roosevelta doskonale pamięta, w przeciwieństwie do epoki popisów Stanisława Oślizły i jego wielkich przyjaciół. A ikon nie zrzuca się z hukiem na ziemię, by je podeptać, bo to zawsze przynosi pecha.