Rafał Musioł: Olimpijczycy startują, ale się nie cieszą

Dziś w Tokio rozpoczynają się igrzyska, jakich jeszcze w historii nowożytnego świata nie było. Nie jest to jednak powód do cywilizacyjnej dumy - nie chodzi bowiem o spodziewane rekordy, plejadę gwiazd, olśniewającą ceremonię otwarcia czy fajerwerki technologicznych ciekawostek związanych z transmisjami telewizyjnymi. Wyróżnik tkwi w czymś kompletnie przeciwnym - po raz pierwszy będzie to impreza kompletnie niechciana, przeprowadzona na siłę, a właściwie gwałtem na społeczeństwie, które będzie tej imprezy gospodarzem.

Japończycy powiedzieli przecież olimpijskim zmaganiom stanowcze „nie”. O ich odwołanie apelowali na wszystkie dozwolone demokratycznymi mechanizmami sposoby, jednak rząd nie zamierzał się ugiąć. W tle tej decyzji nie leżała jednak bezgraniczna miłość do idei barona de Coubertina, a ekonomiczny pistolet przystawiony do skroni decyzyjnych organów przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Na szali leżą bowiem pieniądze niewyobrażalne. Gigantyczne sumy z praw telewizyjnych, od sponsorów i z wielu innych źródeł bijących z olimpijskiego znicza, i stanowiące być albo nie być dla samego MKOl oraz narodowych związków sportowych. W zderzeniu z taką świadomością żadne obawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem startujących nie mają szans. Hasło „chleba i igrzysk” nigdy nie brzmiało tak przewrotnie.