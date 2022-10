Rafał Musioł: Oto wielka tajemnica Rakowa. Michał Śwerczewski ujawnił, skąd wziął się w Częstochowie Marek Papszun

To była jedna z największych tajemnic polskiej piłki. Właściciel RakowaCzęstochowa w magazynie Liga +Extra wreszcie ujawnił, w jaki sposób znalazł trenera Marka Papszuna, będącego kluczem do największych sukcesów klubu, który przebojem wdarł się do krajowej czołówki i na dobre w niej zadomowił. Okazało się otóż, że szkoleniowca „wyguglał” sam Świerczewski, a później również osobiście przeprowadził cały proces rekrutacyjny, z rozmowami z ekspertami, analizą materiałów z youtuba i wizytą na meczu Świtu Nowy Dwór Mazowiecki włącznie. Powiedzenie, że pańskie oko konia tuczy okazało się w tym kontekście więcej niż prawdziwe.

Z opowieści częstochowskiego biznesmena wynika, że elementem, który przekonał go do Papszuna była prawdomówność powiązana ze skrajnym obiektywizmem w ocenie boiskowych wydarzeń. Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby tę samą miarę zastosować wobec pozostałych rodzimych trenerów, żaden z nich nie miałby w konfrontacji ze Świerczewskim żadnych szans. Bajkopisanie, opowieści o meczach zdecydowanie innych niż obejrzanych przez resztę świata czy siłowe szukanie powodów do optymizmu to przecież na konferencjach prasowych nie wyjątek, a reguła. Nawiasem mówiąc, sam Papszun, chociaż zachował surowość spojrzenia, od czasu do czasu daje się też tej fali już ponieść...