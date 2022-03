Rafał Musioł: Papierek Czerczesowa, czyli warto być uczciwym i milczeć

Warto być uczciwym , choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto - to jeden z najsłynniejszych cytatów Władysława Bartoszewskie-go. W kontekście inwazji Rosji na Ukrainę i związanych z nią sankcji dotyczących sportowców z kraju agresora te słowa dzwonią w uszach niemal codziennie.

Kupczenie pokojem przez Chińczyków, dla których najważniejsze było przeprowadzenie igrzysk olimpijskich, więc zawarli w tym celu diabelski pakt z Władimirem Putinem, było jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Potem zaczęło się na dobre. Wyprani w propagandzie Kremla i w luksusowym życiu gwiazdorzy rosyjscy ściągnęli maski i pokazali co im w duszy gra. Iwan Kuliak na gimnastycznym podium z literą „z” na piersiach, kojarzoną z oznakowaniem sił atakujących z Krymu, pięściarz Aleksander Powietkim z przesłaniem mówiącym o eksterminacji Słowian w Donbasie. szachista Siergiej Karjakin piszący list poparcia do Putina, bobsleista Daniił Kuleszow wysyłający szokującego maila do ukraińskiego skeletonisty, gimnastyczka Alina Kabajewa wypowiadająca słowa o obronie Donbas ai Ługańska przed nazistami... Ta lista hańby rośnie niemal codziennie. Jednocześnie jednak dowodzi, jak bolesne jest dla Rosjan odrzucenie ich sportu - już realne, a nie fikcyjne w postaci zakazu występowania pod narodową flagą i przy narodowym hymnie.

Decyzja o wyrzuceniu Rosjan z kolejnych rozgrywek, także startujących indywidualnie w zagranicznych drużynach, jest oczywista. Dostarczanie kibicom z tego kraju jakiejkolwiek rozrywki i jakichkolwiek emocji (o powodach do dumy nie wspominając) w sytuacji, gdy na rozkaz ich przywódcy trwają najkrwawsze igrzyska w nowoczesnej historii Europy, byłoby hipokryzją najwyższej próby. W takich przypadkach miejsca na kompromis już nie ma.