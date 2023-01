Rafał Musioł: Paweł Fajdek rzuca ciężkimi słowami, bo tylko tyle mu zostało. Do akcji powinien wkroczyć Stadion Śląski.

Paweł Fajdek w plebiscycie Przeglądu Sportowego (który jako taki w zadziwiający sposób był podczas gali wręczania nagród zupełnie niewidoczny) zajął miejsce odległe. To jednak właśnie polski młociarz stał się na tej imprezie postacią pierwszoplanową, jakiej nie dorównała nawet triumfatorka Iga Świątek autoironicznie określając się jako „g... z paletką”. A wszystko oczywiście za sprawą przemowy lekkoatlety, rozpoczynającej się od słynnej już deklaracji „obiecałem sobie i rodzinie, że będzie bez awantur”. Biorąc pod uwagę dalszy ciąg zdarzeń to sformułowanie zdecydowanie zyskało potencjał, by wejść do języka potocznego, a już na pewno parlamentarnego. Później bowiem Fajdek odpalił słowa ciężkiego kalibru, czym awanturę oczywiście wywołał. Ostatnim aktem był bojkot grupowego zdjęcia laureatów (a właściwie w dużej mierze członków ich rodzin, tudzież związkowych działaczy). Ponieważ oglądanie gali nie było obowiązkowe, wypada przypomnieć, że katalizatorem złości młociarza było zajęcie przez niego dopiero dziewiątego miejsca. Warto zresztą przypomnieć, że również przed rokiem dosadnie ocenił porażkę Anity Włodarczyk z Robertem Lewandowskim kwitując ten fakt wpisem na Twitterze o treści „Wstyd... Nie pozdrawiam”.