Rafał Musioł: Paweł Fajdek rzuca ciężkimi słowami, bo tylko tyle mu zostało

- Trzecie miejsce Lewandowskiego w obiektywny sposób trzeba uznać za zbyt wysokie, za to w plebiscytowych realiach za oznakę totalnej piłkarskiej klęski w roku katarskiego mundialu- pisze Rafał Musioł, zastępca szefa działu sportowego Dziennika Zachodniego.

Paweł Fajdek w plebiscycie Przeglądu Sportowego (który jako taki w zadziwiający sposób był podczas gali wręczania nagród zupełnie niewidoczny) zajął miejsce odległe. To jednak właśnie polski młociarz stał się na tej imprezie postacią pierwszoplanową, jakiej nie dorównała nawet triumfatorka Iga Świątek autoironicznie określając się jako „g... z paletką”. A wszystko oczywiście za sprawą przemowy lekkoatlety, rozpoczynającej się od słynnej już deklaracji „obiecałem sobie i rodzinie, że będzie bez awantur”. Biorąc pod uwagę dalszy ciąg zdarzeń to sformułowanie zdecydowanie zyskało potencjał, by wejść do języka potocznego, a już na pewno parlamentarnego. Później bowiem Fajdek odpalił słowa ciężkiego kalibru, czym awanturę oczywiście wywołał. Ostatnim aktem był bojkot grupowego zdjęcia laureatów (a właściwie w dużej mierze członków ich rodzin, tudzież związkowych działaczy). Ponieważ oglądanie gali nie było obowiązkowe, wypada przypomnieć, że katalizatorem złości młociarza było zajęcie przez niego dopiero dziewiątego miejsca. Warto zresztą przypomnieć, że również przed rokiem dosadnie ocenił porażkę Anity Włodarczyk z Robertem Lewandowskim kwitując ten fakt wpisem na Twitterze o treści „Wstyd... Nie pozdrawiam”.

Frustracja arcymistrza jest zrozumiała. Tyle, że dosadne wypowiedzi niczego nie zmienią, bo kluczem do całości jest zasada plebiscytu. W nim decydującym kryterium jest masowość, co oznacza, że lekka atletyka nigdy nie wygra z dyscyplinami najpopularniejszymi i wszechobecnymi w ogólnodostępnych stacjach telewizyjnych. W dodatku Fajdek uprawia konkurencję, która nawet na samym dworze królowej, jak czasami górnolotnie nazywa się lekkoatletyczne areny, nie stanowi trampoliny do wykreowania gwiazd na miarę popkultury. I w takich zabawach jak wybór sportowca roku, znacząco ogranicza to szanse na odniesienie realnego sukcesu, zwłaszcza w połączeniu z faktem, na który sam zainteresowany zwrócił uwagę, czyli rozbiciu głosów pomiędzy wieloma przedstawicielami świata biegaczy, miotaczy i skoczków. I żaden medal ani tytuł, zwłaszcza niepowiązany z igrzyskami olimpijskimi, nie może tego zmienić. Te wszystkie paradoksy najlepiej zresztą widać z boku. Na przykład trzecie miejsce Lewandowskiego w obiektywny sposób - chociażby poprzez porównanie z osiągnięciami konkurentów i konkurentek - trzeba uznać za zbyt wysokie, za to w plebiscytowych realiach za oznakę totalnej piłkarskiej klęski w roku katarskiego mundialu.

Fajdek powiedział co myśli, kibice w głosowaniu też wyrazili swoją opinię, i temat powoli należy uznać za zamknięty. Może organizatorzy za rok wręczą mu jakąś nagrodę specjalną, żeby olbrzyma udobruchać, co i tak nie kosztowałoby ich wiele, biorąc pod uwagę, że lista nagrodzonych jest pokaźna i wygląda na obligatoryjny nakaz, by połechtać wszystkich, od których pieniędzy w świecie sportu dużo zależy. Mnie natomiast bardziej nurtuje pytanie o rzeczywistą popularność lekkiej atletyki. I najchętniej sprawdziłbym ją na Stadionie Śląskim na imprezie nie bezpłatnej, a uczciwie biletowanej w cenach rynkowych, adekwatnych do startujących gwiazd. Bo w przeciwnym wypadku nawet gorzkie słowa słynnego młociarza można rozpatrywać jedynie na zasadach rozprawki teoretycznej...

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!