Rafał Musioł: Prezydent Chorzowa powinien obawiać się wizyty listonosza

Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala, nie ma ostatnio łatwo. Od momentu, gdy zgasła „świeczka” na stadionie Ruchu, temat budowy nowej areny dla Niebieskich znów stał się wielkim wizerunkowym balastem. Media - jak na złość - potraktowały sprawę rzetelnie i skrupulatnie wyliczają ile kosztować będzie wieloletni grzech zaniedbania oraz związana z nim przymusowa emigracja czternastokrotnych mistrzów Polski do Gliwic. W tle wracają echa składanych głównie podczas wyborczych kampanii obietnic, niezrealizowanych projektów architektonicznych i wielkich emocji kibiców. Zebrało się tego tak dużo, że elokwentny zazwyczaj samorządowiec w kwestii stadionu nabrał wody w usta, odmawia wywiadów, ba, nie firmuje nawet odpowiedzi przygotowywanych przez swój wydział prasowy.

W dodatku - znów jak na złość - wokół Chorzowa stadiony rosną jak na drożdżach. Zagłębie Sosnowiec w sobotę żegna się ze swoim skansenem i wyprowadza do nowoczesnego sportowego kompleksu. W Katowicach, które długo partnerowały sąsiadowi zza miedzy w wyścigu ślimaków, nowa Bukowa wychodzi z ziemi i nabiera kształtów. Nawet w Zabrzu, gdzie trzy czwarte Areny stanowiło przez lata pretekst do szyderczych żartów, żarty się skończyły i przetarg po przetargu zbliża się moment sfinalizowania całości. Ba, w biednym Bytomiu też się buduje! A w Chorzowie słychać jedynie zgrzyt walących się jupiterów. Nie da się już ukryć, że prezydent Chorzowa w aglomeracji został sam jak palec, w dodatku ze stosem rachunków za awaryjne prace na Cichej oraz za wypożyczenie boiska w Gliwicach. No i bez większych perspektyw, bo w obecnej ekonomicznej rzeczywistości budowa stadionu stanowi jeszcze większe wyzwanie niż przed laty.