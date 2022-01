Rafał Musioł: Przed podróżą przez 2022 rok lepiej zapiąć pasy. Będzie się działo!

Winszując Państwu wszystkiego co dobre na najbliższe dwanaście miesięcy umieszczam na tej liście także sportowe emocje. Spotykamy się wszak w dodatku dedykowanym - jak sama nazwa wskazuje - kibicom.

Jeśli pierwsze wydanie gazety w 2022 roku może być traktowane w kategoriach wróżby, to można stwierdzić, że akurat to wspomniane życzenie spełniać się będzie nawet w nadmiarze. Niesamowita historia rejterady Paulo Sousy i równie szokująca zapaść formy polskich skoczków to dwa główne tematy, ale w tle już czają się następne, jak Rajd Dakar, który rozpoczął się od wybuchu jednego z samochodów.

Alfred Hitchcock byłby spełniony. Trzęsienie ziemi zwiastuje przecież zaledwie początek wielkiej historii. A ta będzie się rozwijać w szalonym tempie. Niemal dokładnie za miesiąc - 4 lutego - zapłonie znicz olimpijski w Pekinie. I już wiadomo, że nie będą to normalne igrzyska. Pandemiczny cień jest gęstszy niż smog nad stolicą Chin, w tle jarzy się wielka polityka i jeszcze większa ekonomia. Ta mieszanka już skutkuje między innymi niespotykanymi wcześniej problemami logistycznymi związanymi z dotarciem sportowców do Azji.