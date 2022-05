Rafał Musioł: Racą po oczach, czyli koń się uśmiał przez łzy

Wojewoda śląski zamknął stadion GKS Katowice do końca sezonu w związku z ostrzeliwaniem racami kibiców gości. Podobne obrazki oglądano na derbach Łodzi, ale tam o podobnych decyzjach (na razie?) nie słychać. Zniszczony sektor dla przyjezdnych na obiekcie Widzewa po wizycie fanów GKS Tychy stał się polem bitwy o wysokość odszkodowania, jakie będzie musiał zapłacić śląski klub. Wokół awantury pod PGE Stadionem Narodowym, związanej z finałem Fortuna Pucharu Polski, rozpętał się polityczny tajfun, wymierzony w prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. I nieważne, że nic nie usprawiedliwia kiboli Lecha, którzy atakowali policjantów. Liczy się czysty populizm i nadzieja na przekucie go w słupki popularności... Minut przerwanych meczów nikt już nawet nie liczy.

Obejmując rządy w PZPN Zbigniew Boniek wygłaszał deklaracje popierające starania o legalizację rac na trybunach. Po czterech latach już wiedział, że popełnił błąd. Fanatycy Lecha niemal dosłownie podpalili wtedy finał Pucharu Polski, łamiąc umowy zawarte ze Związkiem, i ostatecznie torpedując opcję zmian w przepisach, zaostrzonych przed EURO 2012, gdy wypowiedziano otwartą wojnę stadionowym patologiom. Następca Bońka, Cezary Kulesza, nie wyciągnął z tego żadnych wniosków i próbuje puszczać oko do kibiców, ale nie potrafi opanować chaosu firmowanego przez ludzi odpowiadających w jego PZPN-ie za politykę informacyjną. Sam zresztą - w przeciwieństwie do poprzednika - też nie czuje się w tej sferze swobodnie, więc tym bardziej powinien postawić na fachowców. Tymczasem przy okazji warszawskiego finału przerzucano się chaotycznymi wpisami na Twitterze i podpierano żenującymi komunikatami spikera podkreślającego, że PZPN odwoływał się od decyzji administracyjnych (co było odpowiednikiem publicznego zrzucanie odpowiedzialności na innych). Zabrakło natomiast najważniejszego - pomeczowego oficjalnego oświadczenia. W tym miejscu pytanie dodatkowe: czy ktoś z Państwa kojarzy jakąkolwiek aktywność Aleksandry Rosiak, piastującej funkcję dyrektor departamentu komunikacji i mediów, czyli zawodowej spadkobierczyni Janusza Basałaja?