Rafał Musioł: Rosyjska ośmiornica oplotła sport

S erial Netflixa „Drive to survive” to zdecydowanie jedna z najciekawszych propozycji dla kibiców i to nie tylko tych pasjonujących się Formułą 1. Kulisy wyścigów, genialne ujęcia, niebanalne cytaty i nieznane oblicza osób zarządzających tym cyrkiem multimilionerów to coś, co zdecydowanie warto zobaczyć. W dodatku ten odcinkowy spektakl ma drugie, chyba najbardziej interesujące tło, czyli pokazuje pełną skalę i siłę manipulacji.

Już poprzednie sezony wywołały burzę, a ubiegłoroczna seria zakończyła się otwartym konfliktem z Maxem Verstappenem, który zarzucił producentom tworzenie fikcji i kreowanie konfliktów między kierowcami i zespołami tylko i wyłącznie na potrzeby telewizyjnej dramaturgii. Holender w ramach protestu zerwał współpracę i nie wziął udziału w edycji 2021, w której sięgnął po mistrzostwo świata. I to po takiej walce z Lewisem Hamiltonem, że bez żadnych upiększeń mogłaby stanowić materiał na kilka odcinków.