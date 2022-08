Rafał Musioł: Sitcom w Górniku Zabrze. Można pękać ze śmiechu

Zarządzanie Górnikiem Zabrze to gotowy scenariusz na sitcom. Spójrzmy chociażby tylko na przypadki prezesa Arkadiusza Szymanka. Składane i wycofywane dymisje, przerwy w sprawowaniu władzy (podczas których w klubie działy się rzeczy niezwykłe, na przykład wyrzucono z pracy trenera), przedłużenie umowy, które nie weszło w życie, skomplikowane piętrowe intrygi i najnowsze ostateczne pożegnanie z posadą. I to wszystko w nieco ponad pół roku. Warto też dodać, że gdyby Rada Nadzorcza poczekała jeszcze kilka dni, to odejście Szymanka przypadłoby dokładnie w pierwszą rocznicę zwolnienia jego poprzednika Dariusza Czernika.

W Górniku nie ma takich barier (również rozsądku), których nie da się przebić. Kibice przez lata zdążyli się już do tego przyzwyczaić, ale liczna obecnie na Roosevelta niemiecka kolonia, wychowana - to akurat nie stereotyp - w świecie skrajnie uporządkowanym, przeżywa zapewne szok cywilizacyjny. To już nie jest nawet karuzela, a zwykła jazda bez trzymanki wagonikiem, z którego co chwilę ktoś wypada.