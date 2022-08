Rafał Musioł: Smagorowicz do Barcelony! La Liga potrzebuje polsklch prezesów!

Robert Lewandowski zakończył swoją transferową epopeję, polscy kibice wymieniają koszulki Bayernu na trykoty Barcelony (co przyjmuję z niekłamaną radością, bo klub ze stolicy Bawarii nigdy nie budził we mnie ciepłych uczuć), a La Liga staje się najgorętszym towarem na rynku transmisji telewizyjnych. Jest jednak jeszcze jeden warty uwagi wątek w całej tej historii. To temat finansowej kontroli w hiszpańskich klubach.

Temat mało do tej pory opracowywany nagle stał się niezwykle istotny. Katalończycy pozyskując kapitana reprezentacji Polski wpakowali się bowiem na ścianę, która wymusiła na nich radykalne posunięcia. W praktyce oznaczały one poszukiwanie „dźwigni finansowych” otwierających możliwość zatwierdzenia nowych zawodników. I okazało się to szalenie trudne. W efekcie kawałek po kawałku sprzedawali tort medialny - w pierwszym rzucie poszło 49 procent praw, potem 24,5 procent udziałów w Barca Studios, a gdy to okazało się za mało jeszcze jeden identyczny pakiet. I wciąż nie spełniało wymogów, więc poproszono najlepiej zarabiających piłkarzy o zgodę na obniżkę ich uposażeń! Wszystko dlatego, że w lidze obowiązuje niezwykle skrupulatna zasada pozwalająca na precyzyjne wyliczenie budżetów, jakie kluby mają do dyspozycji, by uniemożliwić im znane z poprzednich lat zadłużanie się do całkowicie abstrakcyjnych (i absurdalnych) kwot. Przed każdym sezonem kluby przedstawiają swoje finanse, a grupa ekspertów precyzuje wysokość kwoty, jaka może zostać przez nie wydana na transfery i wypłaty. Zasady są dość skomplikowane, dotyczą między innymi doliczania do budżetu pieniędzy z transferów z klubu - do „portfela” trafia jedynie 1/3 lub 1/4 uzyskanych środków. Cała instrukcja zawarta jest w liczącym 109 stron podręczniku. Co najważniejsze - w przeciwieństwie do naszego podręcznika licencyjnego, tam zapisy traktuje się serio i demokratycznie równo. Wyjątku nie zrobiono nawet dla Leo Messiego, który grając w Barcelonie przynosił spore dochody całej La Lidze.