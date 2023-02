Rafał Musioł: Śniegiem po oczach [KOMENTARZ PO LIDZE]

Na oficjalnym profilu Lechii Gdańsk ogłoszono najlepszego zawodnika meczu z Górnikiem. Został nim... traktorek, bez którego sobotnie spotkanie nie zostałoby dokończone. Żart przedni, szybko zresztą zyskał na Twitterze sporą popularność, ale jednocześnie świetnie ilustrujący abstrakcyjność decyzji o przeprowadzeniu pierwszych wiosennych kolejek w samym środku zimy.

Styczniowe i lutowe mecze nie stanowią przyjemności dla nikogo, no może poza stacją Canal+, która wypełnia nimi weekendową ramówkę. Oczywista i widoczna gołym okiem mordęga dla zawodników oraz sędziów, jest niczym wobec tortur, jakie przeżywają marznący i moknący kibice (zabranie na mecz dziecka kwalifikuje się już chyba do odebrania praw rodzicielskich). Nie sposób nie wspomnieć także - tu odrobina prywaty - o dziennikarzach, których laptopy w sobotę w Zabrzu przeszły ekstremalny test wytrzymałości, gdy zostały dosłownie zasypane śniegiem. Takich pogodowych perypetii czeka nas w najbliższych tygodniach jeszcze sporo, bo trudno się spodziewać, by przyroda dostosowała swój rytm do terminarza rozgrywek. Przy okazji boiska będą zamieniały się w bagniska, którym żaden greenkeeper nie pomoże, a sprzedaż termosów i kocyków pobije nawet pandemiczne rekordy.