Rafał Musioł: Stadiony są jak studnie bez dna. A może zacząć je wyburzać?

Katowickim radnym nie zadrżała ręka, by pod koniec lipca zagłosować za znaczącym dosypaniem pieniędzy do budowy nowego stadionu GieKSy. Koszt tej inwestycji z przewidywanych początkowo 230 milionów już skoczył do 285,9 mln. I sporo wskazuje na to, że będzie rosnąć dalej.Po raz kolejny okazało się więc, że najniższa oferta pozostaje nią jedynie na papierze, a znacznie realniejsze są propozycje odrzucone w przetargu - czasami z komentarzami wyrażającymi oburzenie na próbę „naciągnięcia” inwestora - opiewające na znacznie wyższe kwoty. Dawać do myślenia musi przede wszystkim sytuacja, w której z grona kilku potencjalnych budowniczych tylko jeden mieści się w założonych ramach i przekracza je dopiero przy kasie.

Tak się zresztą składa, że o stadionach głośno jest także w innych śląskich miastach. W Zabrzu radni zatwierdzili 143 miliony, które spłaci miasto w zamian za bankowy kredyt na budowę mitycznej już niemal czwartej trybuny dla Górnika. W Chorzowie natomiast prezydent rozwiał wszelkie nadzieje kibiców mówiąc wprost, że na nową arenę Ruchu pieniędzy nie ma, a w dodatku są znacznie ważniejsze i pilniejsze inwestycje. Pośrednie rozwiązanie wybrano z kolei w Częstochowie, gdzie Raków przeszedł modernizację za 20 mln zł otrzymując w zamian... powód do wstydu przed rywalami z Europy.