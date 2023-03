Rafał Musioł: Sympatyczny efekt uboczny fatalnego oświadczenia Górnika Zabrze

Onajnowszych wydarzeniach w Górniku Zabrze można pisać bez końca, co też na łamach Dziennika Zachodniego czynimy. Jest jednak dodatkowy wątek warty wzmianki w takim właśnie felietonowym zakątku. Co ciekawe stanowi on niejako kontynuację tematu wywołanego przez Łukasza Podolskiego podczas konferencji przed meczem z Legią Warszawa. Chodzi mianowicie o umiejętność prowadzenia gry i podgrzewania emocji w social mediach, będących wprost idealnym polem dla prowadzenia błyskotliwych pojedynków przez ludzi, którzy za te „działki” odpowiadają, a będących na co dzień najczęściej ponurakami i przekaźnikami bezdennie nudnych oficjalnych komunikatów lub spełniających się w sztampowych relacjach „live”.

Górnik - w sposób całkowicie niezamierzony - znienacka ożywił ten krajobraz rzucając uśpionym lwom internetu kawał soczystego mięsa. Mowa oczywiście o zadziwiającym komunikacie, będącym pierwotnie częścią zaproszenia na tradycyjną i obowiązkową konferencję prasową organizowaną przed domowymi spotkaniami w polskiej Ekstraklasie. W sposób naturalny zdanie „Mecz z Wisłą Płock jest dla Górnika bardzo ważny, a praca trenera Bartoscha Gaula zweryfikowana będzie po piątkowym spotkaniu” wypłynęło jednak na szersze wody. No i się zaczęło...