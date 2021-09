Rafał Musioł: Tęczowa opaska w czarnej dziurze [KOMENTARZ]

Polska piłka dojrzewa na naszych oczach. Czy ktoś jeszcze pamięta burzliwe dyskusje z 2014 roku, gdy Adam Nawałka powierzył opaskę kapitana reprezentacji Robertowi Lewandowskiemu odbierając ją Jakubowi Błaszczykowskiemu? Teraz wskoczyliśmy na wyższy poziom. Emocje budzi już tylko fakt, czy najlepszy polski piłkarz XXI wieku byłby skłonny założyć opaskę tęczową. I żeby być uczciwym: pytanie jak pytanie, na konferencjach przed meczami pada wiele głupszych, odpowiedź jak odpowiedź, nic w niej inspirującego nie było... Tym bardziej więc wybicie tej deklaracji „Lewego” na czołówki wystawia kiepskie świadectwo i narodowym mediom, i narodowemu zaściankowi.

W całej tej historyjce niczym w soczewce skupia się mentalność towarzysząca polskiej piłce kopanej. Ci, którzy oglądali transmisję z wyborów prezesa PZPN, wiedzą o czym piszę. Kandydat-zwycięzca, który nie raczył nawet przedstawić swojej wizji, ograniczając się do podziękowań delegatom, kandydat-pokonany, który żalił się, że nie wpuszczono go na jedno czy dwa spotkania i wplótł w to wszystko wątek towarzyskiej wódeczki, delegat z Krakowa zupełnie nie w porę rozliczający się z medialnym tekstem kreującym go na agenta bezpieki... Z fusów w kuluarowej kawie jasno wynikało, że szykuje się powrót do przaśnych czasów Grzegorza Laty. Nic więc dziwnego, że plotkarskim kandydatem do zastąpienia Paulo Sousy jest uwielbiany w Warszawie jowialny Stanisław Czerczesow, który na niedawnym Euro zasłynął przede wszystkim z efektownego otwarcia butelki coli i pociągnięcia jednym łykiem połowy jej zawartości. Bo jego Sborna na boisku bynajmniej nie błysnęła.