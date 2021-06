Rafał Musioł: Też czujecie Eurobojętność? [FELIETON]

Największe i najdziwniejsze piłkarskie mistrzostwa Europy w historii czas zacząć. Trzy mecze dziennie być może pomogą kibicom wciągnąć się w ten spektakl, ale nie zmieni to faktu, że tak mizernej otoczki, tak niskich oczekiwań i tak niedostrzegalnego napięcia towarzyszącego inauguracji nie było jeszcze nigdy.

W ten dziwny klimat idealnie wpisuje się zresztą reprezentacja Polski. Trudno oprzeć się wrażeniu, że dominującym uczuciem wśród jej kibiców jest przeczucie klęski, graniczące z obojętnością. Wystarczy zresztą porównać narodową histerię przy kontuzji Kamila Glika przed mundialem w Rosji i obecny stoicki spokój fanów informowanych o urazach eliminujących z kadry Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika. Wielu kibiców jest chyba zresztą zaskoczonych, że mistrzostwa, tak znienacka, rozpoczynają się już dziś...

Zmieniony w systemie last minute selekcjoner też sprawia zresztą takie wrażenie. No bo jak to? To już? Nie będzie jeszcze kilku sparingów, chociaż on nie zdążył rozegrać nawet dwóch meczów w tym samym zestawieniu defensywy? Kiedy niby ma zareagować na to, że rywale jak strzelali nam gole po stałych fragmentach tak strzelają, a jedynym przeciwnikiem, którego udało się pokonać pozostaje Andora? No cóż, na szczęście zdążył wypracować znakomitą ponoć atmosferę w kadrze. I teraz chronią ją szczelnie zamknięte drzwi przez które nikt z zewnątrz - nawet z listy rezerwowych - nie może wejść, by jej nie naruszyć. Bardziej serio mówiąc - integracji sprzyja pewnie wspomniana obojętność. W przeciwieństwie do poprzednich lat emocji nie budzą przecież reklamowe obowiązki kadrowiczów, w sklepach gadżetów z ich wizerunkiem jest jak na lekarstwo, a rynek flag wpinanych w okna samochodowe najwyraźniej zupełne się załamał.