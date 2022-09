Rafał Musioł: Zabrzańska arena milczenia. Czego boi się prezes Tadeusz Dębicki?

Dziś trochę prywaty i zawodowej kuchni. Po raz kolejny nie sposób bowiem przejść do porządku dziennego nad funkcjonowaniem Spółki Stadion w Zabrzu. Zarządzana przez Tadeusza Dębickiego instytucja, utrzymywana z publicznych pieniędzy, od lat konsekwentnie lekceważy łożących na nią podatników, unikając kontaktów z mediami i nie odpowiadając na zadawane przez nich pytania. Najnowszym przypadkiem są kwestie związane z fiaskiem pierwszego przetargu dotyczącego budowy czwartej trybuny.

O pierwszym przetargu związanym z budową czwartej trybuny możecie przeczytać TUTAJ

Skutecznie odcięta od świata instytucja (w przypadku telefonu stacjonarnego odcięcie to ma wymiar dosłowny, natomiast istota Biura Prasowego stanowi zagadkę godną pasjonatów poszukiwania życia na Marsie) to w Zabrzu państwo w państwie. Konsekwentnie odmawia na przykład komentarzy dotyczących swoich finansów oraz rozliczeń z korzystającym ze stadionu Górnikiem. Wpływu na prezesa Dębickiego nie mają nawet jego formalni przełożeni, którzy podobne sytuacje kwitują wzruszeniem ramion i radą, by zaczekać aż zarządca Areny... odejdzie na emeryturę. Bodaj tylko raz - w 2020 roku na skutek bezpośredniej interwencji prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, zirytowanej tekstem „Arena Zabrze pełna finansowych tajemnic” autorstwa wyżej podpisanego - szef Spółki został zmuszony do udzielenia wywiadu, po czym znów zapadł się pod ziemię.

Co ciekawe, Spółka milczy nawet wtedy, gdy ma szansę pokazać się z lepszej strony. Tak było po konferencji prasowej, na której ogłoszono oficjalnie zielone światło dla budowy czwartej trybuny. Tuż po niej prezes Dębicki i jego ludzie nie wykazywali chęci, by uszczegółowić kwestie rozpalające ciekawość kibiców i ponownie zatrzasnęli wszystkie kanały informacyjne. Ba, milczeniem zbywano nie tylko konkretne pytania powiązane z kosztami tej inwestycji, ale nawet te „lajfstylowe”, np. dotyczące planowanej licytacji krzesełek ze starej trybuny. Zdobycie kilku enigmatycznych odpowiedzi, w których można było wyczuć skrajną niechęć, zajęło mi kilkanaście dni i pochłonęło energię godną zdecydowanie większych wyzwań.