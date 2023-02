Rafał Musioł: Zagłębie Sosnowiec i GKS Katowice na wojennej ścieżce

Śląsk i Zagłębie. Każdy mieszkaniec regionu wie, co z czym się ten geograficzny i kulturowy podział wiąże. Geneza różnic sięgających XIV wieku, z kumulacją w postaci granicznej dosłowności podczas zaborów. Mnóstwo dowcipów, niemało złośliwości i uprzedzeń, ale także - ukrywanej czasem - życzliwości oraz rywalizacji. Również sportowej. I tu dochodzimy do sedna, czyli starć flagowych krążowników obu subregionów.

W czasie swojej dziennikarskiej pracy widziałem wiele kuriozalnych sytuacji. Jedną z nich, może nawet największą, była konferencja Dariusza Dudka, jako nowego trenera GKS Katowice. Szkoleniowiec - opuszczający Zagłębie Sosnowiec, w którym zaliczył fatalny start rundy jesiennej, co było początkiem drogi tego klubu do spadku z Ekstraklasy - po kilku dniach bezrobocia dostał angaż na Bukowej (również później zakończony degradacją!). I na oficjalnej konferencji prasowej... unikał nazwy poprzedniego pracodawcy, w czym wtórował, a nawet go inspirował, ówczesny dyrektor sportowy GieKSy, Tadeusz Bartnik. Jak pisaliśmy wtedy na łamach DZ: „Niezgłębioną zagadką pozostaje kwestia, w jaki sposób dyrektor Bartnik ściągnął Dariusza Dudka na Bukową. Unikając słowa Zagłębie w mowie, spojrzeniu i uczynku, nie mógł wszak wiedzieć, że ten opuścił Sosnowiec! Nie był też w stanie przeprowadzić wywiadu środowiskowego w poprzednim klubie, sprawdzić wyników przezeń osiąganych, a nawet wpisać w umowie adresu zamieszkania trenera”.