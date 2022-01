Rafał Piech: Nauczycielka pozwala podchodzić do biurka tylko dzieciom zaszczepionym

W Sejmie we wtorek 25 stycznia w Sejmie odbył się Parlemantarny Zespół ds. Sanitaryzmu. Podczas debaty rozmawiano o skutkach pandemii COVID-19. Wśród zaproszonych gości był Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

Rafał Piech poruszył temat sytuacji dzieci w szkołach, negował naukę zdalną – Już wiemy, że specjaliści alarmują nas, że dzieci i młodzież mają problemy z uczuciem niepokoju. Co piąte dziecko w krajach dotkniętych COVID-19 odczuwa przygnębienie. Z tego przygnębienia przechodzą w stan depresyjny, który doprowadza do depresji. Depresja doprowadza młodą osobę do stanu, w którym chce popełnić samobójstwo - mówił Rafał Piech. - Zdalne nauczanie to jest coś niebezpiecznego dla naszych dzieci - dodał.