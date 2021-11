Rafał Skowroński wydał swój debiutancki minialbum. Pochodzący z Katowic artysta promuje go utworem pt. "Polska". Jak wam się podoba?

Kim jest Raf Skowroński?

Nowy album Rafała Skowrońskiego "NW9"

"NW9" to wydany nakładem My Name Is New Label pierwszy solowy minialbum Rafa Skowrońskiego. Wydawnictwo składa się z sześciu utworów, które opowiadają o osobistej drodze artysty do własnego szczęścia i poznania swych najszczerszych pragnień. Na albumie znajdziemy znane słuchaczom piosenki, takie jak “Wody Łyk”, “Miło Cię Poznać” oraz “Ciało Gorące”, a także zupełnie nowe kompozycje.