Rafał Trzaskowski w Sosnowcu spotkał się ze studentami i młodzieżą. Rozmawiano o edukacji, ekologii, Unii Europejskiej i finansach

Spotkanie z młodymi mieszkańcami Sosnowca i Zagłębia pokazało, co ich dziś nurtuje, na co chcą zwrócić uwagę, ale także często artykułowali to, na co kategorycznie się nie godzą. W tej ostatniej grupie znalazły się m.in. radykalne podziały społeczne w kraju, chęć odgórnego decydowania przez państwo i rządzących (niezależnie z jakiej partii) o losach jednostki, co jej wolno, a czego nie, a także kwestia braku dbałości o dalsze losy naszej planety. Jak stwierdzili, nie ma planety B, na którą w razie zagrożenia wszyscy mieszkańcy ziemi nagle się przeniosą. Dlatego trzeba tu i teraz dyskutować oraz znajdować konkretne rozwiązania problemów związanych np. ze zmianami klimatycznymi, coraz większą wycinką lasów, przemysłem nastawionym na przestarzałe technologie. Uczestników spotkania interesowały też kwestie edukacji, także seksualnej, której dziś brakuje, rosnącej inflacji, wydatków państwa w ramach 500 plus. Nie zabrakło również kwestii prywatyzacji, np. lecznictwa.

- To jest wymóg nowoczesnego państwa. Jak przekonać tych, którzy się trochę boją, jak babcia, dziadek, że tego typu edukacja jest potrzebna, by myśleć w sposób dorosły i odpowiedzialny. By umieć się obronić przed molestowaniem. Ja często słyszę, że rodzice to zrobią lepiej. Dobrze. Nikt nikogo nie zmusza do takich zajęć. My w Warszawie robimy takie zajęcia o tolerancji, agresji w internecie. Czasem rodzicom się to nie podoba, uważają, że zrobią to lepiej. Tylko ja się pytam, że na pewno jest tak, że dziadkowie, czy rodzice wiedzą dziś wszystko o seksualności młodych ludzi w XXI wieku. Czy umieją im doradzić, jak się wystrzec nowych narkotyków, czy wiedzą , na czym polega agresja w internecie. Bo to są tematy dość specjalistyczne. To nie jest tak, że każdy rodzic potrafi dziecko nauczyć matematyki. I tak samo nie każdy rodzic posiada wiedzę w tych właśnie tematach. Chciałbym, żebyście to wy mi powiedzieli, jak rozmawiać o tych sprawach, by dotrzeć właśnie do rodziców, dziadków. Bo to, co ja mówię, jest często od razu nacechowane politycznie. Tak samo w przypadku kryzysu klimatycznego. To dziś dzieci, młodzież uczą rodziców, że zmiany klimatyczne nie są bez znaczenia, że o nasze środowisko naturalne trzeba po prostu dbać. Po to właśnie organizujemy Campus, by o tym wszystkim rozmawiać – podkreślił prezydent Warszawy.