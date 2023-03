RAFAMET dokapitalizowany 16 mln zł. Firma z Kuźni Raciborskiej otrzymała pieniądze z rządowej agencji. To potężne wsparcie

Grupa Kapitałowa RAFAMET składa się z kilku podmiotów, wśród których dominującym jest Fabryka Obrabiarek RAFAMET. Firma i jej produkty są znane praktycznie na każdym kontynencie, bowiem jest ona producentem obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych i należy w tej branży do czołówki przedsiębiorstw działających na rynku globalnym. Do tej pory wyprodukowała 5500 sztuk obrabiarek dla branży kolejowej w niemal 80 krajach świata! W ostatnich latach przyszłość firmy stanęła jednak pod znakiem zapytania. Żeby iść do przodu, żeby nadal zachować wysoką konkurencyjność na rynkach światowych, w 2020 r. firma zainicjowała program prac badawczo-rozwojowych, który rozpoczął się rok później.