Rajd Śląska 2020: Start i meta na Stadionie Śląskim. 117 samochodów na trasie

Rajd Śląska rozpocznie się w piątek, 11 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie na godzinę 17:15 zaplanowano ceremonię startu. Tym razem organizatorzy musieli zrezygnować z widowiskowego odcinka specjalnego pod stadionem, który w ubiegłym roku rozegrano, jako Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich. Ściganie rozpocznie się w sobotę rano. Po wyjeździe z serwisu na Stadionie Śląskim, załogi zmierzą się z czterema odcinkami specjalnymi – w Miedźnej (15,2 km, od 8:20), Jastrzębiu-Zdroju (20,47 km, od 9:45), Warszowicach (7,03 km, od 10:45) oraz ponownie w Miedźnej (od 11:45). Następnie zawodnicy wrócą do Chorzowa na 30-minutową przerwę na serwis i ruszą na finałową pętlę Rajdu Śląska składającą się z ponownych przejazdów oesów Jastrzębie-Zdrój (od 15:15), Warszowice (od 16:15) i Miedźna (od 17:15).

W tegorocznym Rajdzie Śląska zmierzą się uczestnicy trzech rajdowych cykli. Na odcinkach specjalnych województwa będą się ścigać uczestnicy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Motul HRSMP (samochody historyczne) oraz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. W ramach RSMP wystartuje 70 załóg, 15 uczestników zgłosiło się do Motul HRSMP a w mistrzostwach Śląska będą rywalizować 33 załogi.

Rajd Śląska 2020 ze względu na pandemię koronawirusa odbędzie się bez udziału publiczności. Kibice będą mogli śledzić przebieg rywalizacji na stronie internetowej rajdu, a także w mediach społecznościowych.

Po inauguracji rajdowego sezonu, która odbyła się na początku sierpnia w Rzeszowie, na prowadzeniu w tabeli RSMP są Finowie Jari Huttunen i Mikko Lukka (Hyundai i20 R5). Do najgroźniejszych rywali Huttunena należy zaliczyć załogę Grzegorz Grzyb/Michał Poradzisz (Skoda Fabia R5). Dla dwukrotnego mistrza Polski będzie to pierwszy start w Rajdzie Śląska. O swoją trzecią wygraną w tych zawodach powalczą Tomasz Kasperczyk i Damian Syty (Volkswagen Polo GTI R5). Kandydatami do miejsca na podium są również Marcin Słobodzian i Robert Hundla (Hyundai i20 R5), którzy w Rzeszowie wywalczyli trzecie miejsce.