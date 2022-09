Rajd Śląska 2022. Widowiskowy prolog w centrum Katowic ZDJĘCIA, PROGRAM

Rajd Śląska 2022. Widowiskowy prolog w centrum Katowic

Kierowcy w trakcie trzech dni rywalizacji będą mieli do pokonania blisko 120 km ścigania podzielonych na 13 odcinków specjalnych, w tym widowiskowe próby w Katowicach i Chorzowie. Impreza rozpoczęła się w piątkowe popołudnie w stolicy regionu od ceremonii startu na deptaku na ul. Dworcowej, gdzie widzowie mogli z bliska zobaczyć samochody biorące udział w Rajdzie Śląska 2022.

Wieczorem odbył się widowiskowy prolog w samym centrum Katowic. Kierowcy wyruszali z ulicy Moniuszki, a następnie jechali aleją Korfantego do Ronda im. gen. Ziętka. Po ostrym skręcie w prawo samochody pędziły aleją Roździeńskiego do ulicy. Olimpijskiej. Na parkingu A w Strefie Kultury kierowcy robili pętlę i tą samą drogą wracali do Ronda, z którego skręcali w północną część alei Korfantego finiszując na wysokości Spodka.