Rak jajnika, to cichy i podstępny zabójca. Jeden z największych wrogów kobiet w każdym wieku

Szczyt zapadalności na raka jajnika przypada na okres pomiędzy 50. a 69. rokiem życia. Mimo to, rak jajnika może dotyczyć kobiety w każdym wieku. Nikt nie jest bezpieczny. 8 maja obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika. To jeden z największych wrogów kobiet w każdym wieku. Cichy i podstępny zabójca.

Rak jajnika wciąż jest największym wyzwaniem dla ginekologów - onkologów. Leczenie jest trudne, ponieważ choroba jesr rozpoznawana zazwyczaj w zaawansowanym stadium, gdzie komórki nowotworowe, a właściwie przerzuty, czyli duże fragmenty raka, znajdują się na powierzchni jelit, w wątrobie, naciekają jamę brzuszną. - To powoduje, że operacja może być niemożliwa do wykonania – wiązałaby się np. z koniecznością usunięcia całego jelita lub z bardzo dużym ryzykiem uszkodzenia naczyń doprowadzających krew do jelit lub wątroby. Po drugie, aby dobrze leczyć raka jajnika, trzeba dysponować odpowiednią kadrą doskonałych operatorów – zasady leczenia opierają się na logice „wszystko albo nic". Jeśli widzimy, że pomimo operacji w jamie brzusznej pozostaną przerzuty większe niż 1 cm, czyli pozostanie choroba, operacja nie ma sensu, bo nie wpływa na wyniki leczenia, a stwarza ogromne ryzyko dla zdrowia i jakości życia pacjentki. I to jest obecnie filozofia trudna do pojęcie dla wielu lekarzy i również pacjentów - mówi dr hab. n. med., profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Krzysztof Nowosielski p. o. Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Uniwersyteckim Centrum Kliniczny mówi jak go skutecznie leczyć, jaką stosować profilaktykę.

- Dla nas ginekologów - onkologów trudno jest podejmować decyzję, żeby nie operować, ale czasami to jedyna dobra opcja. Jeśli nie możemy usunąć choroby w pierwszej operacji, możemy podać chemioterapię i ocenić, czy operacja jest możliwa po 3-4 cyklach. Słabe wyniki leczenia związane są również z brakiem centrów leczenia raka jajnika, takich jak kierowana przeze mnie Klinika, gdzie można opiekować się pacjentką kompleksowo – od rozpoznania i szybkiej diagnostyki, poprzez odpowiednią operację, chemioterapię i stałą kontrolę. I wreszcie trudność leczenia związana jest z agresywnością choroby – u części pacjentek po prostu rak jest bardzo agresywny, szybko się rozwija i nie reaguje na leczenie. Wtedy pozostaje dbanie o jakość życia i pomoc w tych dniach, które jeszcze pozostały - dodaje.

Szczyt zapadalności na raka jajnika, przypada na okres pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Mimo to, choroba ta może dotyczyć kobiety w każdym wieku. Nikt nie jest bezpieczny. Co robić, by jak najwcześniej wychwycić raka jajnika, bo przecież nie daje on przez długi czas objawów? Jakie badania trzeba wykonać i kiedy ?

- Najczęściej pacjentki zauważają, że zwiększył im się obwód brzucha, albo po prostu nie mieszczą się już w swoje rzeczy. Pojawiają się również wzdęcia, bóle brzucha, brak apetytu, utrata wagi. Coraz częściej widzimy jednak, że guzy jajnika wykrywane są przypadkowo, przy USG brzucha, kontrolnej wizycie u ginekologa lub tomografii wykonanej np. z powodu bólu kręgosłupa - tłumaczy prof. Krzysztof Nowosielski. Co robić, by wcześnie rozpoznać chorobą? Przede wszystkim należy badać się regularnie, co najmniej raz w roku na wizycie u ginekologa. Jeśli pojawiają się „dziwne" objawy, jak bóle brzucha, zaparcia, ogólny niepokój, warto zgłosić się do specjalisty ginekologa i wykonać badania oraz USG. Profesor Nowosielski przestrzega by na własną rękę, nie wykonywać markerów jak CA125, bo często mogą one być podwyższone u zdrowych osób. W takich przypadkach warto zdać się na specjalistę i wykonać badania zlecone przez niego.

Nieco inaczej przedstawia się sprawa u tych kobiet, które są nosicielkami mutacji w genach BRCA1 i 2. Tu wizyty muszą być częstsze i standardowo wykonuje się regularne badania CA125, a w wieku 35 lat usuwa jajniki i jajowody (choć ostatnie badania mówią, że można usunąć same jajowody, a jajniki dopiero po menopauzie, co pozwala na zachowanie młodości przez co najmniej 15 lat bez zwiększenia ryzyka raka jajnika). U tych pacjentek zaleca się obustronne usunięcie piersi po 40 roku życia. Wzorem niech będzie znana wszystkim Angelina Jolie, która poddała się właśnie tym operacjom.

Jakie obecnie stosuje się najskuteczniejsze leczenie w przypadku zdiagnozowania raka jajnika? - Najskuteczniejszą metodą leczenia będzie zawsze operacja i następująca po niej chemioterapia. Jeśli nie możemy usunąć całej choroby, pobieramy fragmenty tkanek raka do badania pod mikroskopem, rozpoczynamy chemioterapię i jeszcze raz kwalifikujemy pacjentkę do operacji. Wyniki takiego leczenia są najlepsze. Dodatkowo, u każdej pacjentki z rakiem jajnika oceniamy (przynajmniej w naszej klinice) w materiale z guza oraz w krwi pacjentki obecność mutacji w genach BRCA1 i 2. Jeśli taka mutacja jest obecna, od 1 maja tego roku można zastosować terapię specjalnymi lekami blokującymi namnażanie się komórek raka – inhibitorami PARP. Te leki „rozsławiła" Kora, która wywalczyła refundację Olaparibu w raku piersi. 2-letnia terapia daje u pacjentki z rakiem jajnika szansę na funkcjonowanie bez choroby przez wiele lat – obserwacje podają nawet 15 lat bez powrotu (wznowy) choroby - tłumaczy Nowosielski.