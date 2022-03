Rak nie uznaje wojny. Jak ratowani są chorzy onkologicznie Ukraińcy?

Życie zagrożone z każdej strony

Świat obiegły zdjęcia dzieci chorych na raka, które ukrywają się w piwnicach szpitala dziecięcego w Kijowie. Sytuacja takich osób jest podwójnie dramatyczna. Z jednej strony rak, z drugiej wojna i strach o przeżycie. Ich egzystencja jest zagrożona z każdej strony. Mimo całego okropieństwa wojny próbuje się jednak ratować także tych najsłabszych – i to z sukcesami.

Zaczyna brakować leków

Dopytaliśmy o to, jak wygląda wojna na Ukrainie z perspektywy osób chorych na raka. Usłyszeliśmy, że osoby chore onkologiczne oprócz tego, że mierzą się z lękiem i strachem z powodu wojny, to zaczynają być pozbawione leków. Dla wielu z nich przerwanie podawania chemii to wyrok śmierci.