Raków Częstochowa - Arka Gdynia. Wielki finał na żywo. Gdzie oglądać? TRANSMISJA, ZAPOWIEDŹ

Raków Częstochowa zapewnił już sobie pierwszy w historii medal mistrzostw Polski. Zespół Marka Papszuna stulecie klubu ma szansę uczcić także kolejnym historycznym sukcesem - zdobyciem Pucharu Polski. Częstochowianie w niedzielę 2 maja zmierzą się w w wielkim finale z Arką Gdynia. Mecz odbędzie się w Lublinie i rozpocznie o godzinie 16.

Drużyna z Ekstraklasy będzie faworytem tej konfrontacji, ale gdynianie w ostatnich latach "specjalizują się" właśnie w PP. To trzeci finał tego zespołu w ostatnich pięciu latach. Dla Rakowa z kolei to drugi taki występ - w 1967 roku przegrał w finale po dogrywce z Wisłą Kraków.

- Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do walki przez 90 minut, a nawet więcej - podkreśla trener Marek Papszun. - Przeciwnik ma swoje atuty, nieprzypadkowo walczy o awans do Ekstraklasy, ale my też znamy swoją siłę. Wszyscy zawodnicy są gotowi do gry, na treningach trwała duża rywalizacja o miejsce w jedenastce i w kadrze na to spotkanie.