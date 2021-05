Raków Częstochowa będzie miał lepszą bazę treningową? Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie II etapu rozbudowy Centrum Piłki Nożnej

- Dziękujemy za to, że miasto zdecydowało się złożyć wniosek o dofinansowanie do ministerstwa. To na pewno coś, co pomoże Rakowowi wykonać kolejny krok do przodu, bo kwestia boisk treningowych to nasza bolączka. Musimy nad tym pracować, żeby zawodnicy i sztab szkoleniowy mieli jak najlepsze warunki do treningów. Dzięki temu Raków będzie mógł rosnąć w siłę, dzięki zmniejszeniu różnicy, jaka obecnie dzieli nas od najsilniejszych infrastrukturalnie klubów w Polsce. Raków jest dumny z tego, że jest w Częstochowie.