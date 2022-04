Raków Częstochowa - Górnik Łęczna 2:1. Częstochowianie coraz bliżej tytułu ZDJĘCIA

Raków Częstochowa - Górnik Łęczna 2:1. Częstochowianie coraz bliżej tytułu

Piłkarze Rakowa zmierzają po pierwsze w historii mistrzostwo Polski. Częstochowianie pokonali w niedzielę u siebie broniący się przed spadkiem Górnika Łęczna i jeśli w trzech ostatnich spotkaniach nie stracą punktów to sięgną po tytuł nie oglądając się na wyniki rywali.

Piłkarze trenera Marka Papszuna byli zdecydowanym faworytem meczu, ale początek rywalizacji na Limanowskiego należał do gości. Łęcznianie częściej byli przy piłce, a młodzieżowiec Marcel Wędrychowski postraszył nawet Vladana Kovacevicia strzałem zza linii pola karnego i Bośniak musiał wykazać się umiejętnościami, by wybić piłkę na róg. Bramkarz Rakowa poradził sobie także z uderzeniem głową Aleksa Serrano.

Gospodarze pozwolili przez pół godziny wyszumieć się Górnikowi, a później zepchnęli rywali do głębokiej defensywy i w ciągu kwadransa przed przerwą rozstrzygnęli losy spotkania. Prowadzenie dla częstochowian zdobył Ivi Lopez. Po dośrodkowaniu Milana Rundicia Hiszpan najpierw strzelał głowa, a gdy Maciej Gostomski odbił piłkę nogą dobił ją do siatki. Było to 18. trafienie w tym sezonie lider ligowych snajperów. Ivi Lopez wpisał się na listę strzelców w siedmiu z ostatnich ośmiu meczów.